Il decreto Paesi sicuri rischia di diventare subito un flop: il silenzio di Giorgia Meloni (Di martedì 22 ottobre 2024) A Palazzo Chigi si nutrono dei «dubbi» riguardo all’efficacia del decreto relativo ai Paesi sicuri per proteggere i Cpr in Albania. Tanto che, al termine di un consiglio dei ministri di soli trenta minuti che ha approvato il provvedimento, Giorgia Meloni si è mostrata «furiosa». Durante la discussione, invece, era rimasta in silenzio. Non si è presentata alla conferenza stampa per spiegare il decreto legge e ha annullato un altro incontro previsto per stamattina, evitando così domande scomode. Nel governo, intanto, si alimenta la teoria di un complotto da parte della magistratura, suggerendo che la decisione di Silvia Albano fosse un messaggio diretto per frenare la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Per questo il provvedimento è stato ridotto, anche su indicazione del Quirinale.Leggi anche: Migranti, il Cdm approva il decreto legge sui Paesi sicuri. Thesocialpost.it - Il decreto Paesi sicuri rischia di diventare subito un flop: il silenzio di Giorgia Meloni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Palazzo Chigi si nutrono dei «dubbi» riguardo all’efficacia delrelativo aiper proteggere i Cpr in Albania. Tanto che, al termine di un consiglio dei ministri di soli trenta minuti che ha approvato il provvedimento,si è mostrata «furiosa». Durante la discussione, invece, era rimasta in. Non si è presentata alla conferenza stampa per spiegare illegge e ha annullato un altro incontro previsto per stamattina, evitando così domande scomode. Nel governo, intanto, si alimenta la teoria di un complotto da parte della magistratura, suggerendo che la decisione di Silvia Albano fosse un messaggio diretto per frenare la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Per questo il provvedimento è stato ridotto, anche su indicazione del Quirinale.Leggi anche: Migranti, il Cdm approva illegge sui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - la nuova lista di Paesi sicuri : cosa cambia con il decreto - (Adnkronos) – Il governo vara il decreto sui Paesi sicuri e modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura… L'articolo Migranti, la nuova lista di Paesi sicuri: cosa cambia con il decreto proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Ecco il decreto Paesi sicuri sui migranti. "Basta sentenze come a Roma" - . . Nell’auspicio del guardasigilli Carlo Nordio c'è la ratio con cui il governo ha varato un decreto legge per inserire l’elenco dei Paesi sicuri non più in un decreto interministeriale ma in una norma primaria,. «Mi auguro che non accada» il ripetersi di decisioni come quella del Tribunale di Roma, che nei giorni scorsi non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del cpr in ... (Gazzettadelsud.it)

Giorgia Meloni e il probabile flop del decreto paesi sicuri : il silenzio della premier e la teoria del complotto dei giudici - Proprio per evitare domande scomode. Per fermare la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Il decreto inefficace Nelle ore in cui a Palazzo Chigi si lavorava sul decreto la premier lasciava trapelare altre accuse alle toghe. Si tratta dell’ipotesi ventilata nei giorni precedenti alle decisioni del tribunale di Roma: considerare il Cpr territorio italiano tout court e ... (Open.online)