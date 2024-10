Lanotiziagiornale.it - Il Csm si spacca, ma chiede la tutela dei giudici che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti in Albania

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante le divisioni, il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha avviato una pratica adeidel tribunale di Roma che nonildei 12nei centri italiani in. L’atto è stato depositato all’ufficio di presidenza ed è stato firmato dai sei consiglieri di Area, dai quattro di Unicost e da una di Magistratura democratica. A cui si aggiungono le firme dei membri laici di Pd, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Il Csm si divide Latura, come detto, è però evidente: a dire no e non sottoscrivere il documento è Magistratura Indipendente. Sostenendo che la pratica “per com’era formulata non poteva essere sottoscritta”, pur ribadendo la solidarietà ai colleghi del tribunale di Roma che “in coscienza applicato il diritto con professionalità e indipendenza”.