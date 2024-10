I produttori di Blade Runner 2049 contro Elon Musk: «Ha rubato dal film le immagini per la Cybercab» (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo scorso 10 ottobre Tesla – durante l’evento We, Robot, condotto da Elon Musk – ha svelato alcuni dettagli sulla ricarica wireless del suo futuro robotaxi Cybercab. Musk è stato supportato nella presentazione da un’animazione che mostra il veicolo che si ricarica senza fili a 19 kW e con il 35% di batteria residua. E proprio l’animazione utilizzata oggi ha creato un grosso grattacapo a Tesla, citata da Alcon Entertainment, una delle case di produzione di Blade Runner 2049, sequel del Blade Runner del 1982 diretto da Ridley Scott, per violazione del copyright. La società di produzione infatti sostiene che quelle immagini siano state generate tramite AI, partendo da fotogrammi del film di fantascienza del 2017. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo scorso 10 ottobre Tesla – durante l’evento We, Robot, condotto da– ha svelato alcuni dettagli sulla ricarica wireless del suo futuro robotaxiè stato supportato nella presentazione da un’animazione che mostra il veicolo che si ricarica senza fili a 19 kW e con il 35% di batteria residua. E proprio l’animazione utilizzata oggi ha creato un grosso grattacapo a Tesla, citata da Alcon Entertainment, una delle case di produzione di, sequel deldel 1982 diretto da Ridley Scott, per violazione del copyright. La società di produzione infatti sostiene che quellesiano state generate tramite AI, partendo da fotogrammi deldi fantascienza del 2017.

