I nuovi giardini Argonne | Qui giochi e divertimento Ma rincari e senzatetto

(Di martedì 22 ottobre 2024) Circa 700 metri di verde separano piazzale Susa dalla Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo. Un lungo parchetto, stretto fra le due corsie di viale, solcato da due sentieri pedonali paralleli e da altrettante piste ciclabili. Ma quel che più colpisce deisono le numerose areelungo tutto il parco: un “giga frisbee“, tavoli da ping pong, campi per giocare a calcio, a basket e a bocce, tappeti elastici, attrezzi per allenarsi.spazi per la comunità di Acquabella, nati dalla riqualificazione del vecchio giardino e inaugurati nel novembre 2022 insieme alla prima tratta della nuova metro blu - qui le fermate di Susa e. "È uno spazio bello e funzionale dove i bambini si divertono", commenta Piero Albisetti, che abita vicino.