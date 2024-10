I medici hanno davvero l’obbligo di denunciare i casi di bimbi nati con Gpa come dice la ministra Roccella? (Di marted├Č 22 ottobre 2024) Continua il botta e risposta tra i medici e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, secondo cui il personale sanitario avrebbe l'obbligo di denunciare eventuali casi di bimbi nati con Gpa all'estero: "Il nostro dovere, oltre a non intralciare la giustizia, ├Ę quello di curare la persona che abbiamo davanti, senza alcuna distinzione", ha spiegato a Fanpage.it Filippo Anelli (Fnomceo). Fanpage.it - I medici hanno davvero l’obbligo di denunciare i casi di bimbi nati con Gpa come dice la ministra Roccella? Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di marted├Č 22 ottobre 2024) Continua il botta e risposta tra ie ladella Famiglia Eugenia, secondo cui il personale sanitario avrebbe l'obbligo dieventualidicon Gpa all'estero: "Il nostro dovere, oltre a non intralciare la giustizia, ├Ę quello di curare la persona che abbiamo davanti, senza alcuna distinzione", ha spiegato a Fanpage.it Filippo Anelli (Fnomceo).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi├╣ recenti.

La ministra Roccella dice che i medici devono segnalare chi fa ricorso alla Gpa - la replica : ┬źDobbiamo curare - non denunciare┬╗ - Medici e pediatri ricordano il loro dovere di cura. ┬źUn pubblico ufficiale, e anche il medico, ├Ę tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge alla Procura┬╗ dice la ministra per la famiglia parlando dei sanitari in rapporto alla legge che ha reso la gravidanza per altri reato universale. (Vanityfair.it)

Roccella : ┬źDenunciare i casi di maternit├á surrogata┬╗. I medici : ┬źNessun obbligo - il nostro dovere ├Ę curare┬╗ - Anche i medici, come i pubblici ufficiali, saranno tenuti a segnalare alla Procura i casi in cui sussiste la sospetta violazione della recente legge sulla maternit├á surrogata. A pochi giorni... (Ilmessaggero.it)

Gpa - Roccella ai medici : "Dovete denunciare chi viola la legge" - Scontro tra il ministro e i medici sulla gpa. Anelli (Fnomceo): "Il medico non ├Ę tenuto a denunciare". (Ilgiornale.it)