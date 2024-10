Isaechia.it - Grande Fratello, dopo l’incontro tra Yulia e il suo fidanzato Jessica le chiede se è pronta a perderlo (e la sua risposta spiazza!)

(Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la puntata andata in onda ieri sera delBruschi si è trovata faccia a faccia con il suo recentissimo passato. Nonostante l’accordo di non raggiungerla in televisione, la concorrente ha ricevuto la visita del suo(o ex?) Simone. La bella cubana infatti, sin dalle prime settimane si è inoltrata in un’equivocabile amicizia speciale con il suo coinquilino Luca Giglioli, che l’ha fatta vacillare sulle sue convinzioni e sui suoi sentimenti nei confronti dell’uomo che la aspettava fuori dalla Casa. Simone, estraneo ai giri televisivi, ha voluto guardarla negli occhi per sentirsi dire da lei che l’amore da parte sua era finito, senza inutili pressioni e con estrema civiltà., in evidente difficoltà, non ha saputo argomentare granché, ma la frizione tra i due è parsa quasi insanabile.