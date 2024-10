Giulia Manfrini, il fidanzato: «È stata un'aguglia, non un pesce spada. Le ho fatto il massaggio cardiaco ma salvarla era impossibile» (Di martedì 22 ottobre 2024) «Viveva ogni giorno come se fosse l'ultimo. Era sempre sorridente, molto solare e curiosa di conoscere il mondo. Aveva un'estrema voglia di vivere che travolgeva chiunque Ilmessaggero.it - Giulia Manfrini, il fidanzato: «È stata un'aguglia, non un pesce spada. Le ho fatto il massaggio cardiaco ma salvarla era impossibile» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Viveva ogni giorno come se fosse l'ultimo. Era sempre sorridente, molto solare e curiosa di conoscere il mondo. Aveva un'estrema voglia di vivere che travolgeva chiunque

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Manfrini morta in mare - il fidanzato : «Trafitta da un'aguglia - non da un pesce spada. Salvarla era impossibile» - «Viveva ogni giorno come se fosse l'ultimo. Era sempre sorridente, molto solare e curiosa di conoscere il mondo. Aveva un'estrema voglia di vivere che travolgeva chiunque... (Ilmattino.it)

Giulia Manfrini trafitta da un pesce : il fidanzato rompe il silenzio - Le due persone che erano insieme a lei hanno iniziato a urlare perché Giulia ha chiesto aiuto immediatamente, aveva iniziato a perdere molto sangue. Comincia così l’intervista a “Fanpage” del fidanzato di Giulia Manfrini, la 36enne morta venerdì 18 ottobre in Indonesia dopo essere stata trafitta da un pesce mentre faceva surf. (Tvzap.it)

Giulia Manfrini - il dolore del fidanzato : «Le ho fatto il massaggio cardiaco - ma aveva perso troppo sangue. Salvarla era impossibile» - «Viveva ogni giorno come se fosse l'ultimo. Era sempre sorridente, molto solare e curiosa di conoscere il mondo. Aveva un'estrema voglia di vivere che travolgeva chiunque... (Leggo.it)