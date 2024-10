Gaeta.it - Gianni Moscardini lancia la seconda edizione di Progetto 111: vino e solidarietà in Alta Maremma

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella suggestiva cornice di Pomaia, in, l’azienda vitivinicolasi prepara a dare il via alladi111, un’iniziativa che coniuga la passione per ilcon un forte impegno solidale. Questa nuovarappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati die per chi desidera contribuire a cause benefiche, dato che circa il 50% del ricavato delle vendite sarà destinato a enti no-profit selezionati dagli acquirenti. Una selezione unica di magnum numerate Per questaha scelto una delle migliori barrique di Sangiovese 2021, da cui sono state realizzate 111 magnum numerate, dal numero 001 al 111.