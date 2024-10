G7, Tajani presiede a Pescara riunione ministri sviluppo (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prende il via oggi a Pescara la riunione dei ministri dello sviluppo del G7 (22-24 ottobre), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani. "Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri" Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prende il via oggi aladeidellodel G7 (22-24 ottobre), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio. "Siamo pronti a dare avvio alla terzaministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri"

