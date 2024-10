Gaeta.it - G7 di guerra: il dibattito acceso sulla posizione dell’Italia e la crisi internazionale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il G7 in corso ha sollevato forti preoccupazioni tra i gruppi politici e sociali in Italia, in particolare per le implicazioni legate ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Le dichiarazioni del segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, hanno messo in evidenza le posizioni critiche nei confronti del governo italiano e del ruolo del G7, indicando un clima di crescente tensione rispetto alle politiche di armamento e alleumanitarie. Le accuse al G7 e il ruoloNel corso del presidio organizzato dal coordinamento NO G7 a Pescara, Maurizio Acerbo ha enfatizzato la percezione che il G7 rappresenti una “” tra le nazioni occidentali, accusando i leader di delegittimare l’ONU come piattaforma per la risoluzione delle controversie internazionali.