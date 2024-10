Anteprima24.it - FOTO/ Asfalto reso viscido dalla pioggia: incidenti in città. Due donne ferite

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppio incidente a Benevento, favoriti dall’. Nel tardo pomeriggio alla Rotonda dei Pentri, un tamponamento tra una Fiat e una Mazda. Le conducenti, una 39enne ed una 45enne, sono rimastee conseguentemente trasportate in ospedale dal personale 118 intervenuto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i due veicoli e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi. Due i veicoli entrati in collisione anche a Capodimonte, all’altezza dell’incrocio semaforico. Per la Fiat Panda è stato indispensabile il ricorso al carroattrezzi, con il veicolo impossibilitato alla marcia dopo l’impatto. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso. In mattinata a Mandrio di Correggio un’auto ha sbandato, finendo fuori strada, dopo il tentativo di evitare un grosso ramo caduto sulla carreggiata.