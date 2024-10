Fiumicino: la Guardia di Finanza sequestra le “torri” su mandato della Procura di Civitavecchia (Di martedì 22 ottobre 2024) Fiumicino, 22 ottobre 2024 – Questa mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro delle cosiddette “torri” a Fiumicino, su disposizione della Procura di Civitavecchia. Sul posto erano presenti due auto delle Fiamme Gialle e diversi finanzieri, impegnati nell’operazione. Presunte violazioni di volumetrie e destinazioni d’uso Le prime indiscrezioni parlano di un sequestro legato a presunte violazioni tecniche, riguardanti principalmente le volumetrie e le destinazioni d’uso degli edifici. Non si tratta quindi di un sequestro connesso a reati penali di altra natura, ma piuttosto di una questione di natura urbanistica e amministrativa. In attesa del comunicato ufficiale della Procura e del costruttore Ulteriori dettagli saranno forniti a breve con il comunicato ufficiale della Procura di Civitavecchia, che dovrebbe fare luce sugli aspetti legali dell’operazione. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Questa mattina, ladiha eseguito il sequestro delle cosiddette “” a, su disposizionedi. Sul posto erano presenti due auto delle Fiamme Gialle e diversi finanzieri, impegnati nell’operazione. Presunte violazioni di volumetrie e destinazioni d’uso Le prime indiscrezioni parlano di un sequestro legato a presunte violazioni tecniche, riguardanti principalmente le volumetrie e le destinazioni d’uso degli edifici. Non si tratta quindi di un sequestro connesso a reati penali di altra natura, ma piuttosto di una questione di natura urbanistica e amministrativa. In attesa del comunicato ufficialee del costruttore Ulteriori dettagli saranno forniti a breve con il comunicato ufficialedi, che dovrebbe fare luce sugli aspetti legali dell’operazione.

