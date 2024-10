“Festival della filosofia in Magna Grecia”: laboratori a Sciacca e passeggiata nella Valle dei templi (Di martedì 22 ottobre 2024) Tre giorni, tra Agrigento e Sciacca, del “Festival della filosofia in Magna Grecia”: la prima edizione che tocca anche altre località siciliane come Palermo, Terrasini e Selinunte. Il 23 e 25 ottobre, alla Badia Grande di Sciacca, è in programma la “Bottega dell’empatia” a cura di Salvatore Agrigentonotizie.it - “Festival della filosofia in Magna Grecia”: laboratori a Sciacca e passeggiata nella Valle dei templi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tre giorni, tra Agrigento e, del “in”: la prima edizione che tocca anche altre località siciliane come Palermo, Terrasini e Selinunte. Il 23 e 25 ottobre, alla Badia Grande di, è in programma la “Bottega dell’empatia” a cura di Salvatore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festival della Filosofia in Magna Grecia, al via la prima edizione tra Palermo, Agrigento e Sciacca - Il Festival della Filosofia in Magna Grecia (FFMG) sbarca nella Sicilia occidentale con un appuntamento che vede protagonisti 400 liceali tra Sciacca, Palermo, i templi di Selinunte e di Agrigento. È ... (grandangoloagrigento.it)

Al via G7 Sviluppo, Tajani “Cooperazione strumento di pace” - PESCARA (ITALPRESS) – Prende il via oggi a Pescara la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 (22-24 ottobre 2024), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari E ... (grandangoloagrigento.it)

Tre auto rubate date alle fiamme nel palermitano, indagini di polizia e carabinieri - ]]> Tre auto rubate sono state date alle fiamme a Palermo e in provincia. Una Fiat Punto rubata è stata incendiata in via Fonditore a Bagheria, una seconda auto sempre a Bagheria è stata bruciata in v ... (mondopalermo.it)