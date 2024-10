Femminicidio a Gravina, suicidio di Giuseppe Lacarpia: il marito di Arcangela Turturo è morto in carcere (Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso di Femminicidio di Arcangela Turturo a Gravina si conclude con un suicidio: Giuseppe Lacarpia è stato trovato senza vita in Cella Notizie.virgilio.it - Femminicidio a Gravina, suicidio di Giuseppe Lacarpia: il marito di Arcangela Turturo è morto in carcere Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso didisi conclude con unè stato trovato senza vita in Cella

Femminicidio di Gravina - Giuseppe Lacarpia si suicida in carcere : era accusato di aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo - Nella combo, il luogo del delitto e - nei riquadri - la vittima Maria Arcangela Turturo (s) e il marito Giuseppe Lacarpia. Per Lacarpia era stata disposta la carcerazione per contenere “la libertà di movimento dell'indagato, al fine di allontanarlo dai familiari e prevenire ulteriori manifestazioni delittuose” e perché non si può “riporre alcun affidamento sulla capacità di autodisciplina del ... (Quotidiano.net)

Femminicidio di Gravina - si suicida in carcere Giuseppe Lacarpia - l’uomo che aveva dato fuoco e poi ucciso la moglie schiacciandola - Lacarpia aveva precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio. “Mi voleva uccidere”, “Mi ha messo le mani alla gola”, “mi ha chiuso in auto con le fiamme”, ha spiegato alla figlia e alla polizia. Una ricostruzione che sarebbe stata confermata anche dalle immagini che alcuni giovani hanno girato con il proprio telefonino quando si sono fermati dopo aver visto l’auto in fiamme. (Ilfattoquotidiano.it)

Femminicidio di Maria Turturo a Gravina - parla la sorella di Giuseppe Lacarpia : "Lui era sempre violento" - Femminicidio di Maria Turturo, le rivelazioni della sorella di Giuseppe Lacarpia: "Aveva sempre l'aggressività negli occhi", il video. (Notizie.virgilio.it)