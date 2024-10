Federico Asta, chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Federico Asta, noto come 'il pasticcere dei vip', è morto in un incidente stradale in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social dai cittadini, amici e semplici follower che nel corso degli anni Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –, noto come 'il pasticcere dei vip', èin unin viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social dai cittadini, amici e semplici follower che nel corso degli anni

È morto a 34 anni Federico Asta : il “pasticcere dei vip” si è schiantato con il suo scooter contro un suv - Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, che in questo momento è al vaglio della polizia locale. Asta, infatti, era a bordo del suo scooter, intorno alle 22 di lunedì 21 ottobre, quando si è schiantato contro un Suv che arrivava dalla direzione opposta. Grazie al suo impegno per la comunità, Federico era stimato da molti dei suoi concittadini, come dimostrano le parole della Presidente del ... (Ilfattoquotidiano.it)

Scooter contro suv a Bologna - morto 'pasticciere dei vip' Federico Asta - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

In scooter contro un'auto : muore Federico Asta il "pasticcere dei vip". Il suo impegno durante l'alluvione a Bologna - Per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, si è verificato uno scontro fra uno scooter di grossa cilindrata Yamaha e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. Per l’impatto, il giovane a bordo della moto, Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere in città, è stato sbalzato a terra:. (Gazzettadelsud.it)