Epatite C, Sos esperti: "Screening solo per 11% italiani tra 35 e 55 anni" (Di martedì 22 ottobre 2024) 'Necessario prorogarli al 2025 ed estenderli a fasce di età più a rischio' - Società scientifiche, associazioni pazienti e istituzioni firmano 'Patto per l'eliminazione dell'Epatite C' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Prorogare l'attuale programma di Screening gratuito per l'Epatite C a tut Ilgiornaleditalia.it - Epatite C, Sos esperti: "Screening solo per 11% italiani tra 35 e 55 anni" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 'Necessario prorogarli al 2025 ed estenderli a fasce di età più a rischio' - Società scientifiche, associazioni pazienti e istituzioni firmano 'Patto per l'eliminazione dell'C' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Prorogare l'attuale programma digratuito per l'C a tut

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Epatite C - Sos esperti : “Screening solo per 11% italiani tra 35 e 55 anni” - (Adnkronos) – Prorogare l'attuale programma di screening gratuito per l'epatite C a tutto il 2025, promuovendolo con maggior efficacia, ed estenderlo anche ai nati tra il 1948 ed il 1968 (oltre all'attuale coorte di nascita 1969-1989, oggi considerata). . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Epatite C - Sos esperti : “Screening solo per 11% italiani tra 35 e 55 anni” - (Adnkronos) – Prorogare l'attuale programma di screening gratuito per l'epatite C a tutto il 2025, promuovendolo con maggior efficacia, ed estenderlo anche ai nati tra il 1948 ed il 1968 (oltre all'attuale coorte di nascita 1969-1989, oggi considerata). Secondo gli esperti riuniti questo pomeriggio a Roma per l'incontro 'Epatite C: Obiettivo eliminazione, il momento è […]. (Periodicodaily.com)