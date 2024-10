Elezioni regionali, spunta un quarto candidato: è il "no-vax" Luca Teodori (Di martedì 22 ottobre 2024) Con la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature alle Elezioni regionali del 17 e 18 novembre, è stata ufficializzata la partecipazione di un quarto candidato alla presidenza della Regione. Oltre a centrodestra, centrosinistra e sinistra radicale ci sarà anche una lista del Ravennatoday.it - Elezioni regionali, spunta un quarto candidato: è il "no-vax" Luca Teodori Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature alledel 17 e 18 novembre, è stata ufficializzata la partecipazione di unalla presidenza della Regione. Oltre a centrodestra, centrosinistra e sinistra radicale ci sarà anche una lista del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali in Emilia-Romagna : nasce la lista ‘Lealtà coerenza verità’ con Luca Teodori - Luca Teodori e il movimento no vax Luca Teodori ha guadagnato visibilità negli ultimi anni grazie al suo impegno nel movimento no vax, un tema che ha suscitato ampi dibattiti e divisioni in Italia. La competizione elettorale e il contesto attuale Le elezioni regionali del 2024 si preannunciano particolarmente competitive per l’Emilia-Romagna, con diverse forze politiche pronte a contendersi la ... (Gaeta.it)

Elezioni regionali - le modalità di voto spiegate con la lingua dei segni - VIDEO - Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 gli elettori dell’Emilia-Romagna sono chiamati al voto per rinnovare il Presidente della Giunta e l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In vista di questo appuntamento, il servizio Informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa ha... (Ravennatoday.it)

Elezioni regionali - Renata Tosi (FI) e la stangata a De Pascale : “Impoverirà Rimini. E giù le mani dall'aeroporto” - Ha le idee chiare Renata Tosi, candidata consigliera regionale per Forza Italia. Per le elezioni del 17 e 18 novembre prossimi, l’ex sindaca di Riccione fa una richiesta ben precisa agli elettori: “Mandiamo a casa i 'sinistri'. Abbiamo l’obbligo morale di difendere il territorio”. Non si... (Riminitoday.it)