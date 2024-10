E.On lancia il Progetto Scuole 2024-2025 per sensibilizzare le nuove generazioni su sostenibilità e biodiversità (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Progetto Scuole E.On, attivo nelle Scuole italiane, si propone di educare i giovani riguardo a tematiche fondamentali come la sostenibilità e il legame tra energie rinnovabili e biodiversità. Attraverso attività educative e ludiche, il Progetto mira a promuovere una maggiore consapevolezza sull’ambiente e a incoraggiare comportamenti virtuosi per la tutela del nostro Pianeta. Quest’iniziativa sottolinea anche l’importanza di un supporto attivo ai docenti, in un contesto educativo sempre più attuale e critico. Un Progetto in evoluzione Il Progetto Scuole E.On ha visto un costante arricchimento dei contenuti proposti, in collaborazione con partner quali Pleiadi e Meteo Expert. Ogni anno, l’iniziativa si evolve per attrarre e coinvolgere gli studenti con tematiche di rilevanza ambientale, approfondendo in particolare la biodiversità locale. Gaeta.it - E.On lancia il Progetto Scuole 2024-2025 per sensibilizzare le nuove generazioni su sostenibilità e biodiversità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlE.On, attivo nelleitaliane, si propone di educare i giovani riguardo a tematiche fondamentali come lae il legame tra energie rinnovabili e. Attraverso attività educative e ludiche, ilmira a promuovere una maggiore consapevolezza sull’ambiente e a incoraggiare comportamenti virtuosi per la tutela del nostro Pianeta. Quest’iniziativa sottolinea anche l’importanza di un supporto attivo ai docenti, in un contesto educativo sempre più attuale e critico. Unin evoluzione IlE.On ha visto un costante arricchimento dei contenuti proposti, in collaborazione con partner quali Pleiadi e Meteo Expert. Ogni anno, l’iniziativa si evolve per attrarre e coinvolgere gli studenti con tematiche di rilevanza ambientale, approfondendo in particolare lalocale.

