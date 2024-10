Gaeta.it - Due vini della Maremma ottengono il massimo riconoscimento dalla critica internazionale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La viticoltura italiana continua a brillare nel panorama mondiale, grazie a produzioni locali di alta qualità che racchiudono sapori, tradizioni e territori unici. Recentemente, la Fattoria Mantellassi di Magliano in Toscana ha ricevuto due importanti riconoscimenti dal sito Winescritic.com, una piattaforma dedicata alla promozione e alla valutazione dei migliori. Ipremiati, Lucumone 2023 e Le Sentinelle 2020, non solo spiccano per le loro caratteristiche organolettiche, ma raccontano anche storie di passione e legame con la terra. Lucumone 2023: un bianco fresco e fruttatoIl Lucumone 2023 ha conquistato 90 punti di merito, un punteggio che sottolinea l’eccellenza di questo vino bianco prodotto esclusivamente con uve Vermentino.