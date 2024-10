.com - Dostoevskij, il trailer ufficiale della serie dei Fratelli D’Innocenzo in arrivo su Sky

(Di martedì 22 ottobre 2024), ecco il nuovodeipresentata a Berlino e inin streaming su Sky e NOW Debutterà il 27 novembre su Sky e in streaming su NOW con tutti gli episodi da subito disponibili,(qui la nostra recensione), l’acclamataSky Original dei, presentata a inizio anno in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e di cui è stato rilasciato il. Rivelazione del cinema italiano grazie al loro fulminante esordio con La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino nel 2018, per poi arrivare a vincere l’Orso d’Argento per la Sceneggiatura con la loro opera seconda, Favolacce, selezionata per il concorso del 2020, Damiano e Fabiosono ideatori, autori e registiin sei episodi.