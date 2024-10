Domenica 3 novembre “Lunch in family” (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Lunch in family: si rinnova Domenica 3 novembre il tradizionale appuntamento promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castiglion Fiorentino. Domenica 3 novembre 2024 l’Assessorato alla Cultura organizza il classico “Lunch in family”: Gli studenti americani della Cal Poly University potranno essere invitati a pranzo dalle famiglie castiglionesi. “Un’occasione unica e preziosissima di incontro e condivisione, capace di rendere il classico pranzo Domenicale in famiglia un momento di piacevole novità e reciproca conoscenza, culturale, linguistica e perché no, anche culinaria” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. Chi fosse interessato può indirizzare una e-mail a: Lanazione.it - Domenica 3 novembre “Lunch in family” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 –in: si rinnovail tradizionale appuntamento promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castiglion Fiorentino.2024 l’Assessorato alla Cultura organizza il classico “in”: Gli studenti americani della Cal Poly University potranno essere invitati a pranzo dalle famiglie castiglionesi. “Un’occasione unica e preziosissima di incontro e condivisione, capace di rendere il classico pranzole in famiglia un momento di piacevole novità e reciproca conoscenza, culturale, linguistica e perché no, anche culinaria” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. Chi fosse interessato può indirizzare una e-mail a: [email protected] , oppure telefonare al 0575659457, entro giovedì 24 ottobre

