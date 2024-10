Lanazione.it - Denatalità in Umbria, culle sempre più vuote. “Il primo figlio? Dopo i 33 anni”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – Di questo passo finiremo presto con l’essere una delle pochissime regioni italiane dove il numero medio di figli per donna è inferiore a uno. Una realtà che per adesso interessa soltanto la Sardegna (0,89), ma verso la quale ci stiamo portando lentamente ma in modo inesorabile anche noi. L’ultimo dato di fine 2023 pubblicato proprio ieri da Istat, racconta che ogni donna umbra in media ha 1,05 figli: peggio di noi solo la Toscana (1,04) e la Sardegna come detto, poi hanno tutti numeri maggiori. E per capire cosa stia accadendo basta guardare al 2008, quando le donne umbre avevano in media 1,29 figli, mentre duefa (2021) eravamo a quota 1,09. Ecco perché viene facile pensare che in un paio difiniremo sotto la soglia fatidica di un