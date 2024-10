Dall'Aurum la "Dichiarazione umanitaria di Pescara" del G7 per il Medio Oriente: "Aiuti umanitari e liberazione degli ostaggi" (Di martedì 22 ottobre 2024) La prima giornata dei lavori del G7 che hanno visto anche impegnati i vertici internazionali nel confronto sulla crisi in Medio Oriente con una conferenza internazionale, si è chiusa con la “Dichiarazione umanitaria di Pescara”. Ad annunciarlo al termine dei lavori della presidenza del G7 è stato Ilpescara.it - Dall'Aurum la "Dichiarazione umanitaria di Pescara" del G7 per il Medio Oriente: "Aiuti umanitari e liberazione degli ostaggi" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La prima giornata dei lavori del G7 che hanno visto anche impegnati i vertici internazionali nel confronto sulla crisi incon una conferenza internazionale, si è chiusa con la “di”. Ad annunciarlo al termine dei lavori della presidenza del G7 è stato

Medio Oriente - Meloni “Italia in prima linea nell’azione umanitaria” - Così il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio al G7 Sviluppo. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – “La situazione a Gaza è ogni giorno più drammatica e i bisogni della popolazione sempre maggiori. Come sapete, l’Italia è stata da subito in prima linea nell’azione umanitaria: abbiamo attivato Nave Vulcano e lanciato un ponte ... (Unlimitednews.it)

Conferenza umanitaria a Pescara : Tajani annuncia interventi per il Medio Oriente - L'incontro sarà focalizzato sulle sfide umanitarie derivanti dalle crisi in Libano, Siria e Gaza. leggi tutto . Durante un incontro con Grandi, Tajani ha sottolineato il ruolo centrale che l'Italia svolge nell'ambito delle attività dell'UNHCR (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), evidenziando che il governo italiano è tra i principali sostenitori dell'agenzia. (Abruzzo24ore.tv)