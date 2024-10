Da strega o da Harley Quinn? Le idee last minute per vestirsi ad Halloween (Di martedì 22 ottobre 2024) Che vi piaccia o no, la notte di Halloween è dietro l’angolo. C’è chi lo detesta e lo critica come festa importata, e chi al contrario lo ama: in fondo, è un’occasione come un’altra per giocare con maschere e travestimenti. Mai come quest’anno, poi, la cultura pop fornisce ispirazioni last minute per i costumi di Halloween. Merito del revival del gotico e di una serie di film, video e serie tv dark, da Joker 2 (con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn) alle streghe di Wicked. I costumi più popolari per Halloween 2024 Per noi Halloween fa rima con zucche, mostri e fantasmi, ma nel mondo anglosassone i travestimenti spaziano in ogni direzione: animali, attori, cantanti, divi dello sport e scene famose della cultura pop. Amica.it - Da strega o da Harley Quinn? Le idee last minute per vestirsi ad Halloween Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Che vi piaccia o no, la notte diè dietro l’angolo. C’è chi lo detesta e lo critica come festa importata, e chi al contrario lo ama: in fondo, è un’occasione come un’altra per giocare con maschere e travestimenti. Mai come quest’anno, poi, la cultura pop fornisce ispirazioniper i costumi di. Merito del revival del gotico e di una serie di film, video e serie tv dark, da Joker 2 (con Lady Gaga nei panni di) alle streghe di Wicked. I costumi più popolari per2024 Per noifa rima con zucche, mostri e fantasmi, ma nel mondo anglosassone i travestimenti spaziano in ogni direzione: animali, attori, cantanti, divi dello sport e scene famose della cultura pop.

