"Costretto a scusarsi". Enzo Paolo, la gaffe in diretta è pesantissima. Scoppia il caos nella casa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello,Turchi ha rivolto delle scuse pubbliche a Rosa, moglie del coreografo Marco Garofalo. La settimana precedente, Turchi aveva suscitato polemiche con un commento inaspettato: “Non era un grande ballerino, faceva le pulizie amia”, parole che sono state percepite come irrispettose verso la memoria di Garofalo. Turchi ha poi spiegato che le sue parole sono state mal interpretate, sottolineando che non aveva alcuna intenzione di sminuire Garofalo. Al contrario, ha ribadito il profondo rispetto che nutriva per lui, descrivendolo come un amico e un collaboratore di lunga data. Ha raccontato come Marco, pur avendo iniziato a studiare danza più tardi rispetto ai colleghi, sia riuscito a emergere e diventare un coreografo di grande talento.