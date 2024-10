Cercano di sfuggire ai controlli, arrestata coppia per contrabbando (Di martedì 22 ottobre 2024) Arrestati in flagranza di reato due presunti contrabbandieri, di nazionalità turca e mongola, sposati tra loro, per aver importato illecitamente tabacchi lavorati esteri. Si trattava di un'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tarvisio che aveva Udinetoday.it - Cercano di sfuggire ai controlli, arrestata coppia per contrabbando Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arrestati in flagranza di reato due presunti contrabbandieri, di nazionalità turca e mongola, sposati tra loro, per aver importato illecitamente tabacchi lavorati esteri. Si trattava di un'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tarvisio che aveva

