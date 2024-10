Casarin critico: «Serie A, così il VAR non serve! Arbitro non più figura sicura» (Di martedì 22 ottobre 2024) Casarin, noto ex Arbitro italiano, nel corso di un suo intervento a Rai Radio 1 è tornato a parlare dell’utilizzo del VAR dagli arbitri di Serie A, facendo riferimento ai casi dubbi dell’ottava giornata. L’USO DEL VAR – Paolo Casarin contro i suoi – ormai ex – colleghi di Serie A. Fin troppi gli errori commessi dagli arbitri: «Faccio fatica a criticare gli arbitri perché ho fatto l’Arbitro, però adesso qualcosa deve succedere. serve intervenire subito, altrimenti il VAR non serve! C’è una drammatica situazione attraverso la televisione, sembra che sia qualcosa di scientifico. Il calcio è una cosa semplice: vedi e avverti l’Arbitro, non è possibile sospendere la partita per tanti minuti! Non è misterioso il gioco del calcio, è semplice. L’Arbitro deve essere ancora una figura sicura, tranquilla in campo. Inter-news.it - Casarin critico: «Serie A, così il VAR non serve! Arbitro non più figura sicura» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024), noto exitaliano, nel corso di un suo intervento a Rai Radio 1 è tornato a parlare dell’utilizzo del VAR dagli arbitri diA, facendo riferimento ai casi dubbi dell’ottava giornata. L’USO DEL VAR – Paolocontro i suoi – ormai ex – colleghi diA. Fin troppi gli errori commessi dagli arbitri: «Faccio fatica a criticare gli arbitri perché ho fatto l’, però adesso qualcosa deve succedere.intervenire subito, altrimenti il VAR non! C’è una drammatica situazione attraverso la televisione, sembra che sia qualcosa di scientifico. Il calcio è una cosa semplice: vedi e avverti l’, non è possibile sospendere la partita per tanti minuti! Non è misterioso il gioco del calcio, è semplice. L’deve essere ancora una, tranquilla in campo.

