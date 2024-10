Casa di riposo don Orione, la rsa resta disponibile alla trattativa: "Mai messi a rischio anziani e lavoratori" (Di martedì 22 ottobre 2024) Se l'Opera Antoniana sembra davvero voler mettere la parola fine alla lunga esperienza della Casa di riposo don Orione di Reggio Calabria, uno spiraglio per scongiurare la cessazione dell'attività esiste ancora. Da parte dell'operatore economico interessato a rilevare la gestione della struttura Reggiotoday.it - Casa di riposo don Orione, la rsa resta disponibile alla trattativa: "Mai messi a rischio anziani e lavoratori" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Se l'Opera Antoniana sembra davvero voler mettere la parola finelunga esperienza delladidondi Reggio Calabria, uno spiraglio per scongiurare la cessazione dell'attività esiste ancora. Da parte dell'operatore economico interessato a rilevare la gestione della struttura

