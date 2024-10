Borsa: l'Europa peggiora con Milano a -1%, lo spread a 124 punti (Di martedì 22 ottobre 2024) In peggioramento i listini europei a metà seduta, in una giornata senza grandi dati macro mentre la lente è alle prossime mosse della Fed e alle presidenziali Usa tra due settimane. In rosso anche i future su Wall Street. L'indice d'area, lo stoxx 600, cede oltre mezzo punto con l'immobiliare e i titoli legati ai servizi di pubblica utilità. Milano con Madrid (-1,1%), è la maglia nera e perde l'1% con A2a che lascia il 2,9%; Erg il 3%, Enel il 2,7%. Acquisti su Iveco (+1,3%) e St (+1,17%). Tra le altre Piazze, Francoforte flette dello 0,23%, Parigi dello 0,7% , Londra dello 0,64%. Sempre in salita i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano che sfiora il 3,56%, il francese oltre il 3% e tedesco al 2,3%. Si allarga lo spread tra Btp e Bund che punta i 124 punti. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa peggiora con Milano a -1%, lo spread a 124 punti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Inmento i listini europei a metà seduta, in una giornata senza grandi dati macro mentre la lente è alle prossime mosse della Fed e alle presidenziali Usa tra due settimane. In rosso anche i future su Wall Street. L'indice d'area, lo stoxx 600, cede oltre mezzo punto con l'immobiliare e i titoli legati ai servizi di pubblica utilità.con Madrid (-1,1%), è la maglia nera e perde l'1% con A2a che lascia il 2,9%; Erg il 3%, Enel il 2,7%. Acquisti su Iveco (+1,3%) e St (+1,17%). Tra le altre Piazze, Francoforte flette dello 0,23%, Parigi dello 0,7% , Londra dello 0,64%. Sempre in salita i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano che sfiora il 3,56%, il francese oltre il 3% e tedesco al 2,3%. Si allarga lotra Btp e Bund che punta i 124

Borsa : l'Europa è in calo - salgono i rendimenti titoli di Stato - 737 dollari l'oncia. Flessione anche per Londra (-0,33%). Il gas sfiora i 40 euro con il prezzo che segna un -0,26%. Resta la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti in crescita. Sul fronte delle materie prime il petrolio è in calo con il wti che cede lo 0,5% a 70,2 dollari e il brent che cala dello 0,7% a 73,8 dollari al barile. (Quotidiano.net)

