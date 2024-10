Quotidiano.net - Bazoli, vicenda Ambrosiano segnò svolta in difesa sistema

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Il caso del Bancounanelbancario italiano, perché ha visto un impegno da parte delle autorità di allora, e mi riferisco al governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, e al ministro del Tesoro, Nino Andreatta: da quel momento, ci fu unadelbancario in chiave privata". Lo ha detto il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni, a margine di una lezione all'università di Pordenone proprio sulladell'. "Noi dobbiamo ricordare che nell''82 ilbancario italiano era caratterizzato da un'assoluta prevalenza di banche pubbliche - ha aggiunto - venne dunque salvata l'azienda, perché la società Bancofu dichiarata fallita, ma non l'azienda che venne lasciata nelle mani all'inizio di un consorzio costituito per metà da banche pubbliche e per metà da banche private.