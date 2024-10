Australia, Re Carlo III e la regina Camilla grigliano salsicce a un community barbecue (Di martedì 22 ottobre 2024) Il re del Regno Unito Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato martedì a un evento di ‘community barbecue‘ a Sydney, grigliando salsicce e würstel insieme ai presenti. Carlo ha concluso la prima visita in Australia di un monarca britannico in carica dopo 13 anni. Lapresse.it - Australia, Re Carlo III e la regina Camilla grigliano salsicce a un community barbecue Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il re del Regno UnitoIII e lahanno partecipato martedì a un evento di ‘‘ a Sydney, grigliandoe würstel insieme ai presenti.ha concluso la prima visita indi un monarca britannico in carica dopo 13 anni.

Il viaggio di Re Carlo in Australia tra onori e polemiche - Attualmente, solo il 33% degli australiani appoggia l’idea di una repubblica, ma il movimento repubblicano sta guadagnando terreno, soprattutto tra le giovani generazioni. Re Carlo ha partecipato a diverse funzioni religiose e ha incontrato vari rappresentanti delle istituzioni australiane, ricevendo comunque una calorosa accoglienza da parte di molti cittadini. (Velvetmag.it)

Re Carlo - in Australia è un disastro. Camilla cerca di salvare la situazione - A cominciare dal malore di suo marito che ha fatto preoccupare il Regno Unito, considerando che il Re ha un cancro e che per compiere questo viaggio ha sospeso le cure. Fonte: Getty ImagesCamilla, l’abito bianco in Australia Camilla e la spilla della Regina Madre Ma il pezzo forte del suo look è la spilla a conchiglia di diamanti, realizzata da Courtauld Thomson, appartenuta alla Regina Madre e ... (Dilei.it)

Re Carlo contestato nel viaggio in Australia. La protesta aborigena imbarazza Londra - Una protesta plateale contro re Carlo avvenuta nel momento clou della cerimonia istituzionale al Parlamento di Canberra getta un’ombra sulla sua visita in Australia. Fra l’altro Carlo III nel suo discorso aveva omaggiato le popolazioni indigene in quanto "tradizionali proprietarie e custodi" delle terre. (Quotidiano.net)