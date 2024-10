Ascolti tv del 21 ottobre, la miniserie Mike contro il Grande Fratello (Di martedì 22 ottobre 2024) Il lunedì sera ha visto scontrarsi due grandi personaggi, Mike Bongiorno ricordato nella mini serie su Rai 1, intitolata appunto Mike, con Claudio Gioè, e Alfonso Signorini che su Canale 5 è tornato con un nuovo appuntamento del Grande Fratello. La guerra degli Ascolti tv si fa sempre più feroce. Dunque, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Mike, la mini serie evento realizzata per celebrare un mito della tv italiana, la sua carriera unica e irripetibile e raccontarne anche il volto inedito, più intimo: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere ma riservato e introverso nel privato. Ovviamente stiamo parlando di Mike Bongiorno che è impersonato da Claudio Gioè, mentre Daniela Zuccoli, moglie del conduttore, ha il volto di Valentina Romani. Su Canale 5 nella Casa del Grande Fratello è arrivata Maica, modella e concorrente del reality iberico per uno scambio di inquilini. Dilei.it - Ascolti tv del 21 ottobre, la miniserie Mike contro il Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il lunedì sera ha visto scontrarsi due grandi personaggi,Bongiorno ricordato nella mini serie su Rai 1, intitolata appunto, con Claudio Gioè, e Alfonso Signorini che su Canale 5 è tornato con un nuovo appuntamento del. La guerra deglitv si fa sempre più feroce. Dunque, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di, la mini serie evento realizzata per celebrare un mito della tv italiana, la sua carriera unica e irripetibile e raccontarne anche il volto inedito, più intimo: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere ma riservato e introverso nel privato. Ovviamente stiamo parlando diBongiorno che è impersonato da Claudio Gioè, mentre Daniela Zuccoli, moglie del conduttore, ha il volto di Valentina Romani. Su Canale 5 nella Casa delè arrivata Maica, modella e concorrente del reality iberico per uno scambio di inquilini.

