Anev, il Dl Ambiente blocca le fonti rinnovabili

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il recente provvedimento contenuto nel Dl, qualora non venisse abrogato, comporterebbe un blocco per letale da rendere vano ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi che lo stesso Governo Italiano ha assunto in sede Comunitaria. Lo scrive, l'associazione delle imprese dell'eolico, in un comunicato. In base al nuovo decreto, spiega, "i proponenti dei progetti dovranno allegare all'istanza di Via (quindi nella fase iniziale della procedura autorizzativa), evidenza della disponibilità dei terreni". Per l'associazione "anticipare tale disponibilità a questa fase è un controsenso", poiché "proprio durante la procedura di Via (Valutazione di Impatto Ambientale) vengono richiesti spostamenti delle turbine eoliche e dei cavidotti, sulla base delle specifiche richieste dei soggetti preposti a ridurre gli impatti degli impianti".