Allarme furti in casa | Roma domina la classifica Milano e Torino le tengono testa Il Lazio è la regione meno sicura

L'ultimo report dell'Osservatorio sulla sicurezza domestica, realizzato dal Censis in collaborazione con Verisure, incorona Roma come la città con il maggior numero di furti in abitazione. Il timore di subire un furto in casa è la paura principale degli italiani, con il 48% della popolazione che dichiara di temerlo. Inoltre, il 24% degli intervistati ha già vissuto questa esperienza. Questo clima di insicurezza si riflette nelle abitudini quotidiane: il 9,3% degli italiani ha paura di rimanere solo in casa durante il giorno, il 22,2% teme di passare la notte da solo, e il 38,5% ha timore di lasciare l'abitazione incustodita. Queste preoccupazioni sono più comuni tra donne e giovani. Nel 2023, i furti e le rapine sono in aumento. Si contano 1.858 rapine e ben 147.

