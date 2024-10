Alla fine Meloni-Giorgetti rassicurano i mercati (come l'arcinemico Monti) (Di martedì 22 ottobre 2024) I giorni, i mesi e gli anni che ci lasciamo alle spalle e quelli che abbiamo davanti sono pezzi di un unico tessuto, di una traccia che non sembra cambiare mai: chi governa, in Italia, ha poco margine di azione. L’esecutivo in carica, ad esempio, dichiara di voler fare la storia, ma fa fatica Today.it - Alla fine Meloni-Giorgetti rassicurano i mercati (come l'arcinemico Monti) Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I giorni, i mesi e gli anni che ci lasciamo alle spalle e quelli che abbiamo davanti sono pezzi di un unico tessuto, di una traccia che non sembra cambiare mai: chi governa, in Italia, ha poco margine di azione. L’esecutivo in carica, ad esempio, dichiara di voler fare la storia, ma fa fatica

Zelensky a Roma vedrà Giorgia Meloni e anche Papa Francesco : armi e fine della guerra tra i temi sul tavolo - Domani a Roma è prevista una visita istituzionale del leader ucraino Zelensky. Vedrà la premier Giorgia Meloni. E' uno dei vertici più importanti della settimana considerato... (Ilmattino.it)

Meloni a M5s : "Soldi dalla finestra li avete buttati voi - vi vestite con la maschera di ferro" - Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel corso della replica in Aula al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Ci vuole una maschera di ferro per dire che questo Governo getta i soldi dalla finestra, anche volendo non si potrebbe perché li avete già gettati tutti voi. (Iltempo.it)