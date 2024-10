Agropoli, arrestato 36enne per spaccio di hashish e cocaina (Di martedì 22 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli nella serata del 21 ottobre, hanno arrestato un 36enne di Castellabate (SA), per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“. La perquisizione I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’ alt all’ odierno indagato mentre era alla guida di un motociclo, rinvenendo nella sua disponibilità , in esito a perquisizione, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nonché la somma in contanti di euro 570,00 verosimile provento dell’attività illecita.L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa di convalida dell’arresto. Zon.it - Agropoli, arrestato 36enne per spaccio di hashish e cocaina Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dinella serata del 21 ottobre, hannoundi Castellabate (SA), per “detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti“. La perquisizione I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, hanno intimato l’ alt all’ odierno indagato mentre era alla guida di un motociclo, rinvenendo nella sua disponibilità , in esito a perquisizione, sostanza stupefacente del tipononché la somma in contanti di euro 570,00 verosimile provento dell’attività illecita.L’è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa di convalida dell’arresto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agropoli - arrestato 19enne con 300 grammi di hashish - IT su Google News. Segui ZON. Un giovane di 19 anni è stato arrestato ad Agropoli dai carabinieri nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. . Durante la perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 300 grammi di hashish, confezionati in panetti e pronti per essere distribuiti. (Zon.it)

Spaccia hashish nel Cilento : 19enne arrestato ad Agropoli - Un 19enne è stato arrestato ad Agropoli dai carabinieri durante un’operazione antidroga. Il giovane è stato trovato in possesso di 300 grammi di hashish suddivisi in panetti, pronti per lo spaccio. L’arresto rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i... (Salernotoday.it)

Furti in appartamento ad Agropoli : arrestato 43enne a Rimini - A Rimini, i carabinieri hanno arrestato un 43enne di Eboli, indagato per furti commessi in abitazioni ad Agropoli tra giugno e luglio scorsi. L’arresto Nei confronti del 43enne i militari della stazione di Rimini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip... (Salernotoday.it)