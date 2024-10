A Treviolo nuovo medico di base anche per Curno e Mozzo (che protesta) (Di martedì 22 ottobre 2024) Mozzo. L’Asst Bergamo Ovest ha comunicato che la dottoressa Clarissa Marino si insedierà a partire da mercoledì 30 ottobre in qualità di medico di base nell’Ambito di Curno, Mozzo e Treviolo. La professionista potrà acquisire un numero massimo di 1.000 assistiti, di conseguenza le iscrizioni potranno avvenire sino al raggiungimento dei posti disponibili. Bergamonews.it - A Treviolo nuovo medico di base anche per Curno e Mozzo (che protesta) Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024). L’Asst Bergamo Ovest ha comunicato che la dottoressa Clarissa Marino si insedierà a partire da mercoledì 30 ottobre in qualità didinell’Ambito di. La professionista potrà acquisire un numero massimo di 1.000 assistiti, di conseguenza le iscrizioni potranno avvenire sino al raggiungimento dei posti disponibili.

