Young Boys-Inter: sfida cruciale per conferme o ripartenze. Dopo il pareggio nella prima giornata contro il Manchester City e la roboante vittoria sulla Stella Rossa per 4-0, l'Inter si prepara alla breve trasferta nella vicina Svizzera per

Young Boys-Inter - Oliver l'arbitro in Champions League : la designazione. Il suo curriculum internazionale parla chiaro: Oliver è stato scelto per partite di grande rilievo, tra cui scontri decisivi di Champions e Europa League, confermandosi una garanzia in ambito europeo. Al VAR, invece, ci sarà Paul Tierney, anch'egli inglese, assistito da Neil Davies. Young Boys-Inter si giocherà mercoledì alle 21 allo stadio Wankdorf: l'UEFA ha appena reso noto l'arbitro.

Young Boys-Inter in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta. Young Boys-Inter in tv La partita Young Boys-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, il servizio di streaming video di Amazon incluso nell'abbonamento Amazon Prime. Telecronisti: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni Young Boys-Inter: terza giornata Champions League 2024/2025. Allo Stadion Wankdorf di Berna la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi punta a rimanere imbattuta, dopo aver collezionato un pareggio esterno contro il Manchester City e la vittoria interna contro la Stella Rossa. Dovrebbe essere Lautaro, e non Thuram, a lasciare il posto all'iraniano in attacco.