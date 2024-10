Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, si candida nelle file di Forza Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) A qualche anno dalla sua uscita da Uomini e Donne, Valentina Autiero ha deciso di candidarsi. La donna si è candidata al consiglio comunale di Anzio a supporto del candidato sindaco per Forza Italia Stefano Bertollini. Fanpage.it - Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, si candida nelle file di Forza Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A qualche anno dalla sua uscita daha deciso dirsi. La donna si èta al consiglio comunale di Anzio a supporto delto sindaco perStefano Bertollini.

