Uomo a piedi tra i binari e 18enni nascosti nella stiva di un bus: domenica turbolenta per la polizia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Controlli della polizia nelle stazioni ferroviarie genovesi e nelle zone adiacenti nella giornata di domenica 20 ottobre 2024: il bilancio complessivo è di una persona soccorsa, tre denunciate e una arrestata. Gli agenti sono intervenuti su Sampierdarena, Sestri Ponente e Brignole per diverse Genovatoday.it - Uomo a piedi tra i binari e 18enni nascosti nella stiva di un bus: domenica turbolenta per la polizia Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Controlli dellanelle stazioni ferroviarie genovesi e nelle zone adiacentigiornata di20 ottobre 2024: il bilancio complessivo è di una persona soccorsa, tre denunciate e una arrestata. Gli agenti sono intervenuti su Sampierdarena, Sestri Ponente e Brignole per diverse

