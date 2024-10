Lanazione.it - Una settimana di cantieri, la rivoluzione da via Zamenhof. Nuova viabilità, ecco i divieti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pistoia, 21 ottobre 2024 – E’ in arrivo un’altracon numerosi provvedimenti che riguardano lacittadina. Si parte dalla prosecuzione dei lavori di riqualificazione in largo Treviso e di realizzazione della pista ciclopedonale in via. Durante l’intervento, da oggi, lunedì 21 ottobre, e fino alla fine del mese in via, nel tratto compreso tra via Fonda di San Vitale e via della Costituzione, saranno istituiti di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. In via Fonda di San Vitale sarà invertito il senso unico di circolazione ed entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.