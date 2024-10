Un mese dalla morte di Paola Marella, il marito e il figlio: “Azioni e progetti nel suo nome, lei non avrebbe voluto che rimanessimo fermi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – "Paola è partita per il suo lungo viaggio un mese fa e oggi vogliamo ricordarla insieme a voi come a lei sarebbe piaciuto: con il cuore leggero e un sorriso sulle labbra, con quella stessa serenità con cui viveva le sue giornate nella sua amata Formentera” con queste parole il marito Domenico e il figlio Nicola (29 anni) hanno voluto ricordare sui social Paola Marella, l’architetta e conduttrice tv scomparsa a Milano a 61 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Paola Marella, il marito: “Aveva un tumore al pancreas, sottoposta a 38 chemioterapie. Ilgiorno.it - Un mese dalla morte di Paola Marella, il marito e il figlio: “Azioni e progetti nel suo nome, lei non avrebbe voluto che rimanessimo fermi” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – "è partita per il suo lungo viaggio unfa e oggi vogliamo ricordarla insieme a voi come a lei sarebbe piaciuto: con il cuore leggero e un sorriso sulle labbra, con quella stessa serenità con cui viveva le sue giornate nella sua amata Formentera” con queste parole ilDomenico e ilNicola (29 anni) hannoricordare sui social, l’architetta e conduttrice tv scomparsa a Milano a 61 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro., il: “Aveva un tumore al pancreas, sottoposta a 38 chemioterapie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palazzo d'Orleans - Sala degli Specchi intitolata a Maria Mattarella a un mese dalla morte - Da oggi la Sala degli Specchi di Palazzo d’Orléans è dedicata all’avvocato Maria Mattarella, segretaria generale della presidenza della Regione Siciliana, che è scomparsa lo scorso 9 settembre. La cerimonia di intitolazione, voluta dal governatore Renato Schifani per onorarne la memoria in... (Palermotoday.it)

La morte di Vera Slepoj ancora avvolta nel giallo - il medico legale chiede un altro mese per l'autopsia - Ci vorrà almeno un altro mese per scoprire la verità sulla morte di Vera Slepoj. Il medico legale Raffaele De Caro ha chiesto alla Procura infatti una proroga di un mese per i risultati dell’autopsia sul corpo della psicologa, in modo da poter essere certi delle cause del malore fatale. L’esame... (Padovaoggi.it)

L'omaggio a monsignor Muratore : a un mese dalla morte Bagheria gli intitola il teatro di Villa Butera - A Bagheria il 29 e 30 settembre saranno dedicati alla commemorazione di monsignor Giovanni Muratore, figura di spicco della comunità, scomparso lo scorso 17 agosto. "A poco più di un mese dalla sua morte e nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni, la città di Bagheria renderà omaggio a... (Palermotoday.it)