"Uccisa una donna in ostaggio a Gaza": l'annuncio di Hamas (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una donna ostaggio "è stata recentemente Uccisa nel nord della Striscia di Gaza, in circostanze misteriose, in una delle zone di combattimento". Questa la notizia lanciata in queste ore dalll'emittente Al Jazeera, citando una fonte delle Brigate Al-Qassam, il braccio armato di Hamas. "Le circostanze dell'incidente – ha aggiunto la fonte – sono oggetto di indagine e non intendiamo pubblicare il nome della prigioniera morta per motivi di sicurezza". Le autorità israeliane hanno annunciato lo stop di tutti i voli sull'aeroporto internazionale di Ben Gurion a Tel Aviv "in coordinamento con le autorità militari".

