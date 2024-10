Thesocialpost.it - Totti: “Potrei tornare a giocare in Serie A”. L’ultima “pazza idea” del Capitano

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La notizia, se si rivelasse davvero concreta, avrebbe quasi dell’incredibile. Francesco, indimenticatodella Roma, potrebbe essere pronto a sorprendere il mondo del calcio con un ritorno clamoroso. A 48 anni, l’exgiallorosso ha ammesso di aver ricevuto proposte da alcune squadre diA per. La rivelazione è arrivata durante una conferenza stampa al Betsson Sport Club Day, quandoha raccontato di essere tentato dalle offerte, e che l’di scendere di nuovo in campo, sia pure estrema, è stuzzicante. “Mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”, ha detto, parlando con un tono che ha confermato la tentazione di indossare di nuovo gli scarpini bullonati. La sua ultima partita risale al 2017, quando ha chiuso la carriera con la Roma, la squadra che ha sempre rappresentato in Italia e nel mondo.