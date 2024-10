Totti difende Yildiz: "Ha qualità, ma paragonarlo a Del Piero non lo aiuta. La 10 pesa, non è facile" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francesco Totti è tornato a parlare dallo Sportitalia Village dove, durante un evento del brand che rappresenta, Betsson, è intervenuto per Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francescoè tornato a parlare dallo Sportitalia Village dove, durante un evento del brand che rappresenta, Betsson, è intervenuto per

Insulti a Cristian Totti - figlio di Ilary Blasi : papà Francesco lo difende «Adesso basta» - Di recente, il ragazzo è stato insultato per la sua forma fisica. Sono gli stessi che lo insultano e poi vengono da me a chiedere un selfie o l’autografo”. L’ex calciatore ha trovato davvero fuori luogo e di dubbio gusto il trattamento che in molti hanno riservato a suo figlio Cristian. it) Il divorzio da Ilary Blasi Francesco Totti ha speso belle parole in difesa di suo figlio Cristian, ma ... (Donnapop.it)