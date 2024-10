Test del dna per tutto il paese di Garzeno, fermato un minorenne per l'omicidio di Candido Montini (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - C'è una possibile svolta nell'omicidio del 76enne Candido Montini, il titolare di un negozio di alimentari ucciso a Garzeno, nel Comasco, il 25 settembre scorso. Un minorenne è stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Como per essere interrogato perché sembrerebbe essere emersa dai rilievi scientifici una connessione col dna trovato sulla scena del delitto. Il giovane, originario della frazione di Catasco, dov'è avvenuto l'omicidio, è stato fermato. Il ragazzo ha 17 anni, è italiano ed è originario del paese dove è stato ucciso il negoziante. Il provvedimento deciso dalla Procura dei Minori arriva dopo un lungo interrogatorio. Il movente potrebbe essere stato di natura economica. Per giungere alla svolta sarebbe stata decisiva una traccia del suo dna sulla scena del crimine. Agi.it - Test del dna per tutto il paese di Garzeno, fermato un minorenne per l'omicidio di Candido Montini Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - C'è una possibile svolta nell'del 76enne, il titolare di un negozio di alimentari ucciso a, nel Comasco, il 25 settembre scorso. Unè stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Como per essere interrogato perché sembrerebbe essere emersa dai rilievi scientifici una connessione col dna trovato sulla scena del delitto. Il giovane, originario della frazione di Catasco, dov'è avvenuto l', è stato. Il ragazzo ha 17 anni, è italiano ed è originario deldove è stato ucciso il negoziante. Il provvedimento deciso dalla Procura dei Minori arriva dopo un lungo interrogatorio. Il movente potrebbe essere stato di natura economica. Per giungere alla svolta sarebbe stata decisiva una traccia del suo dna sulla scena del crimine.

L'omicidio di Candido Montini - interrogato per ore un minorenne : è indagato - La svolta è arrivata quasi un mese dopo. Da qualcuno che lo conosceva e cercava i suoi soldi, si era detto. Questa mattina all’alba i carabinieri di Como sono saliti in forze. . Era il 24 settembre Candido Montini , 76 anni, ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, sui monti dell’Alto lago di Como, è stato ucciso in casa a ... (Gazzettadelsud.it)

Omicidio di Candido Montini a Garzeno - minorenne interrogato : avrebbe ucciso l'ex vicesindaco a coltellate - I carabinieri hanno interrogato un minorenne sospettato dell'omicidio di Candino Montini, il 76enne ucciso a Catasco di Garzeno (Como). (Notizie.virgilio.it)

Test del dna per tutto il paese di Garzeno - un minorenne in caserma per l'omicidio di Candido Montini - AGI - C'è una possibile svolta nell'omicidio del 76enne Candido Montini, il titolare di un negozio di alimentari ucciso a Garzeno, nel Comasco, il 25 settembre scorso. . Un minorenne è stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Como per essere interrogato perché sembrerebbe essere emersa dai rilievi scientifici una connessione col dna trovato sulla scena del ... (Agi.it)