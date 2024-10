Lanazione.it - Tenta di uccidere il padre. Condannato a 5 anni e mezzo. Il caso è arrivato in Cassazione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’episodio era giunto al culmine di una situazione di grave tensione. L’imputato, poco più che 20enne, assuntore di stupefacenti, da quanto ricostruito, era alla costante ricerca di denaro e aveva dato più volte in escandescenze, nei confronti della madre, ma al tempo stesso, nutriva astio verso la figura paterna. Tant’è che cercò di ucciderlo il 26 agosto 2022 in strada. Secondo la ricostruzione giudiziale, ripetuti fendenti erano stati sferrati con un coltello a punta dalla lama lunga oltre dodici centimetri, in direzione dell’addome e del petto della vittima – si legge nella sentenza della Corte di–, mentre l’imputato proferiva al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minatorie. I colpi di coltello non erano andati a segno per la pronta reazione della vittima stessa, che, indietreggiando, era riuscita a schivarli.