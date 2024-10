Tennis: BJ King Cup. Osaka salta le Finals di Malaga (Di lunedì 21 ottobre 2024) "E' stata la decisione più dura da prendere", ha svelato la giapponese ROMA - Naomi Osaka salterà le Finals di Billie Jean King Cup. Il Giappone perde dunque la sua numero 1 e vede complicarsi il suo percorso nella manifestazione, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Le nipponiche inizierann Ilgiornaleditalia.it - Tennis: BJ King Cup. Osaka salta le Finals di Malaga Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "E' stata la decisione più dura da prendere", ha svelato la giapponese ROMA - Naomisalterà ledi Billie JeanCup. Il Giappone perde dunque la sua numero 1 e vede complicarsi il suo percorso nella manifestazione, in programma adal 13 al 20 novembre. Le nipponiche inizierann

Billie Jean King Cup 2024 : tutte le convocate. Italia con Jasmine Paolini - ci sono Pegula e Osaka. Niente Swiatek per la Polonia - Sarà il Canada a difendere il titolo conquistato un anno fa nella finale contro l’Italia, e anche grazie a una settimana indimenticabile per Marina Stakusic, fattasi difficile da battere per tante nel contesto di Siviglia, dove si giocava all’interno di due campi coperti ricavati all’interno dello stadio La Cartuja. (Oasport.it)