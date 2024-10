Superman: James Gunn disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il trailer del film sull'Uomo d'Acciaio in arrivo realizzato con l'AI e mostrato su France 2 bocciato pesantemente dal regista e leader dei DC Studios. James Gunn è letteralmente disgustato dal trailer fan-made realizzato con l'AI mostrato sulla tv francese France 2 nel weekend. Il regista ha risposto alla clip condivisa online in modo semplice e diretto, twittando tre faccine che vomitano. La clip in questione non è più disponibile su France 2, ma è stata condivisa ripetutamente sui social media, perfino dallo stesso James Gunn nella sua risposta. La battaglia di James Gunn contro l'AI Il regista della saga dei Guardiani della Galassia da tempo ha intrapreso la sua personale crociata contro l'uso dell'AI, in particolare quando si tratta di immagini e video generati Movieplayer.it - Superman: James Gunn disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildel film sull'Uomo d'Acciaio in arrivo realizzato con l'AI esu France 2 bocciato pesantemente dal regista e leader dei DC Studios.è letteralmentedalfan-made realizzato con l'AIsulla tvFrance 2 nel weekend. Il regista ha rispostoclip condivisa online in modo semplice e diretto, twittando tre faccine che vomitano. La clip in questione non è più disponibile su France 2, ma è stata condivisa ripetutamente sui social media, perfino dallo stessonella sua risposta. La battaglia dicontro l'AI Il regista della saga dei Guardiani della Galassia da tempo ha intrapreso la sua personale crociata contro l'uso dell'AI, in particolare quando si tratta di immagini e video generati

