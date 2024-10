Sofia di Svezia incinta e radiosa: torna all’università con il pancione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non tutti lo sanno ma Sofia di Svezia, moglie del principe Carlo Filippo e nuora di re Carlo XVI Gustavo e della regina Sonia, è un’infermiera. Lo è diventata nel 2020 quando, in piena pandemia, scelse di aiutare i medici e i malati. Fece un corso intensivo e e andò a lavorare, come volontaria, all’ospedale Sophiahemmet di Stoccolma. Un modo per dimostrare ai sudditi, aiutando il personale a sanificare gli strumenti e facendo i turni in cucina nella mensa della struttura, di non voler vivere solo di privilegi (lei che, ex modella, senza privilegi è nata). Amica.it - Sofia di Svezia incinta e radiosa: torna all’università con il pancione Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non tutti lo sanno madi, moglie del principe Carlo Filippo e nuora di re Carlo XVI Gustavo e della regina Sonia, è un’infermiera. Lo è diventata nel 2020 quando, in piena pandemia, scelse di aiutare i medici e i malati. Fece un corso intensivo e e andò a lavorare, come volontaria, all’ospedale Sophiahemmet di Stoccolma. Un modo per dimostrare ai sudditi, aiutando il personale a sanificare gli strumenti e facendo i turni in cucina nella mensa della struttura, di non voler vivere solo di privilegi (lei che, ex modella, senza privilegi è nata).

